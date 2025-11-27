Bývalý víťaz Tour neodchádza. Chce pomáhať ďalšej generácii k víťazstvám

Britský cyklista Geraint Thomas sa vracia do tímu Ineos Grenadiers. Po konci aktívnej kariéry sa 39-ročný víťaz Tour de France z roku 2018 presúva do funkcionárskych radov ako pretekový riaditeľ.
Thomas ukončil v septembri po pretekoch Okolo Veľkej Británie cyklistickú kariéru, vo svojej novej funkcii bude mať na starosti okrem iného získavanie jazdcov alebo stratégiu na pretekov.
„Tento tím je mojím domovom od prvého dňa a nástup do tejto funkcie mi pripadá ako prirodzený ďalší krok. Veľa som sa naučil od ľudí okolo mňa, teraz chcem nadviazať na neuveriteľné úspechy z ostatných rokov.
Teším sa, že budem pomáhať ďalšej generácii, aby sme opäť vyhrávali ďalšie podujatia Grand Tour,“ cituje agentúra AFP Thomasa.