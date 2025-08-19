    Švajčiarsky tím s kurióznym menom posilní aj Fred Wright. Zameria sa na jarné klasiky

    Fred Wright a Mattia Cattaneo počas 8. etapy Tour de France 2022.
    Fred Wright a Mattia Cattaneo počas 8. etapy Tour de France 2022. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. aug 2025 o 12:15
    ShareTweet0

    Na konte má zatiaľ len jedno víťazstvo medzi profesionálmi.

    BAZILEJ. Švajčiarsky tím Q36.5 sa posilnil o ďalšieho cyklistu z Britských ostrovov.

    Po pondelkovom oznámení zmluvy s Írom Eddiem Dunbarom doplnil zostavu na nasledujúce sezóny aj Brit Fred Wright, ktorý podpísal trojročný kontrakt.

    Wright príde na konci prebiehajúceho ročníka z Bahrajnu-Victorious a spolu s Dunbarom by mali pomáhať ďalšiemu Britovi a lídrovi Tomovi Pidcockovi bojovať o úspechy na podujatiach Grand Tour.

    Dvadsaťšesťročný Wright sa zameria aj na jarné klasiky.

    Na konte má zatiaľ len jedno víťazstvo medzi profesionálmi, no aj druhé miesta v etapách na Tour de France a Vuelte.

    „Po šiestich rokoch v tíme Bahrajnu prišiel čas na zmenu. Q36.5 vyzerá ako vhodná stajňa pre mňa. Toma Pidcocka a Marka Donovana poznám a tak je pre mňa tím, ktorý budujú do budúcnosti, už teraz familiárny,“ uviedol pre tímový web.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Michael Woods vyhral 9. etapu na Tour de France 2023.
    Michael Woods vyhral 9. etapu na Tour de France 2023.
    Kanadský cyklista po sezóne ukončí kariéru, chce sa venovať rodine
    dnes 12:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Švajčiarsky tím s kurióznym menom posilní aj Fred Wright. Zameria sa na jarné klasiky