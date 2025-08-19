Švajčiarsky tím s kurióznym menom posilní aj Fred Wright. Zameria sa na jarné klasiky

BAZILEJ. Švajčiarsky tím Q36.5 sa posilnil o ďalšieho cyklistu z Britských ostrovov.
Po pondelkovom oznámení zmluvy s Írom Eddiem Dunbarom doplnil zostavu na nasledujúce sezóny aj Brit Fred Wright, ktorý podpísal trojročný kontrakt.
Wright príde na konci prebiehajúceho ročníka z Bahrajnu-Victorious a spolu s Dunbarom by mali pomáhať ďalšiemu Britovi a lídrovi Tomovi Pidcockovi bojovať o úspechy na podujatiach Grand Tour.
Dvadsaťšesťročný Wright sa zameria aj na jarné klasiky.
Na konte má zatiaľ len jedno víťazstvo medzi profesionálmi, no aj druhé miesta v etapách na Tour de France a Vuelte.
„Po šiestich rokoch v tíme Bahrajnu prišiel čas na zmenu. Q36.5 vyzerá ako vhodná stajňa pre mňa. Toma Pidcocka a Marka Donovana poznám a tak je pre mňa tím, ktorý budujú do budúcnosti, už teraz familiárny,“ uviedol pre tímový web.