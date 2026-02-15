Fatálna nehoda v Taliansku. Počas tréningu zrazilo auto 18-ročného cyklistu

Na talianskych cestách v nedeľu vyhasol život mladého cyklistu Francesca Mazzoleniho. Osudná sa mu stala zrážka s autom počas tréningu.
K nehode došlo v obci Barzana v provincii Bergamo o 14:30 h. A hoci na miesto nešťastia rýchlo dorazila sanitka, 18-ročného cyklistu sa nepodarilo zachrániť.
Smutnú správu oznámil amatérsky tím GoodShop Yoyogurt.
"Je to pre nás veľmi smutná nedeľa. Náš Francesco nás opustil príliš skoro. Zrazilo ho auto na jeho domácich cestách, keď robil to, čo miloval najviac. V bolestnom tichu sa všetci zomkýname okolo jeho rodiny.
Navždy si so sebou ponesieme tvoj úsmev a bojovnosť, ktoré ťa hnali za tvojím snom. Si a navždy zostaneš jedným z nás," odkázali mu kamaráti z klubu.
Podľa portálu Pro Cycling Stats absolvoval svoje posledné súťažné preteky v septembri minulého roka, keď na GP Sportivi Visanesi finišoval na 44. mieste.