    Ferrandovú-Prevotovú čaká po operácii členka absencia. Je čas na prestávku, povedala

    Pauline Ferrand-Prevotová na MS v Kigali.
    Pauline Ferrand-Prevotová na MS v Kigali. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. okt 2025 o 15:21
    Jazdkyňa tímu Visma Lease a Bike má problémy od marcového pádu.

    PARÍŽ. Francúzsku cyklistku Pauline Ferrandovú-Prevotovú čaká približne trojtýždňová absencia. Víťazka tohtoročnej ženskej edície Tour de France absolvovala operáciu členka.

    Tridsaťtriročná jazdkyňa tímu Visma Lease a Bike má problémy od marcového pádu na jednodňových pretekoch Strade Bianche v Taliansku.

    Napriek tomu počas leta triumfovala na TdF a pred dvoma týždňami sa zúčastnila na MS vo Rwande, kde obsadila 16. miesto v pretekoch jednotlivkýň.

    „Som rada, že to mám za sebou a že sa môžem začať zotavovať. Po intenzívnej sezóne je čas na prestávku,“ napísala po operácii na svojom instagramovom profile.

    dnes 15:21
