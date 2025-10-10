    Ďalší Saganov exkonkurent ukončí kariéru. Olympijský víťaz zbieral úspechy aj na dráhe

    Elia Viviani.
    Elia Viviani. (Autor: Twitter INEOS Grenadiers)
    TASR|10. okt 2025 o 16:49
    Viviani dokázal vybojovať etapový triumf na každom z podujatí tzv. „veľkej trojky“.

    RÍM. Taliansky cyklista Elia Viviani sa rozhodol vo veku 36 rokov ukončiť aktívnu kariéru. Olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 bol naposledy súčasťou tímu Lotto.

    Viviani dokázal vybojovať etapový triumf na každom z podujatí tzv. „veľkej trojky“ - Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta a Espana.

    „Fantastických 16 rokov. Preletelo to, ale bavil som sa a dosiahol som všetko, čo som chcel. S mojou profesionálnou kariérou končím, poďakovanie patrí každému, kto bol toho súčasťou počas týchto rokov,“ citovala agentúra AFP zo stanoviska Vivianiho.

    Talianovi sa nedarilo len v cestnej cyklistike, ale úspechy zbieral aj na dráhe. V disciplíne omnium má tiež bronz z OH 2020 v Tokiu, okrem toho je aj dvojnásobný majster sveta a osemkrát získal zlato na európskom šampionáte v dráhovej cyklistike.

