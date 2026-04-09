Merckx po šiestich operáciách znovu v nemocnici. Mal som veľké bolesti, povedal

Legendárny cyklista Eddy Merckx skončil pre zdravotné ťažkosti znovu v nemocnici. Podľa denníka Het Laaste Nieuws je 80-ročný päťnásobný víťaz Tour de France a Gira d 'Italia už týždeň hospitalizovaný kvôli infekcii v bedrovom kĺbe, s ktorou bol v uplynulých rokoch opakovane na operácii.
"Keďže som mal veľké bolesti, bol som minulý pondelok prijatý do nemocnice," citoval denník Merckxa.
"Nemôžu nájsť príčinu tejto infekcie, a keďže antibiotiká nie sú príliš účinné, budúci pondelok ma budú operovať znova," dodal slávny Belgičan.
Najúspešnejšieho cyklistu histórie trápia problémy od decembra 2024, keď sa počas jazdy na bicykli pošmykol na železničnom priecestí a pri páde si zlomil bedrový kĺb.
Najprv dostal titánovú náhradu, ktorá sa však neujala. Úplne úspešná nebola ani následná výmena za keramickú. Celkovo už podstúpil šesť operácií.