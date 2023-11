Chcel pokračovať aj bez Sagana, nakoniec si musel aj Oss nájsť novú výzvu

BRATISLAVA. V profesionálnom pelotóne vytvorili takmer nerozlučnú dvojicu. Spoločne jazdili v jednom tíme deväť sezón, no blízko mali k sebe aj vtedy, keď boli v iných tímoch.

Po tom čo ohlásil Peter Sagan prechod z cestnej cyklistiky na horskú, oznámil, že v cestnej cyklistike končí aj Daniel Oss.

Taliansky cyklista pritom mal chuť ďalej pokračovať. Chcel jazdiť v tíme WorldTour aspoň jednu sezónu.

„Prečo by malo byť náročné pokračovať, hoci to bude bez Petra? Bude to určite iné, ale nie náročné. Nie som závislý len na Petrovi. Dokážem jazdiť aj v iných tímoch a pracovať s inými jazdcami. Veľmi rád by som pokračoval aspoň jednu sezónu. Nie je to tajomstvo,“ vravel Oss v júni tohto roku pre Sportnet.