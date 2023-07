Daniel Oss pre Sportnet: Keď imitujem Petrovu angličtinu, smeje sa na tom aj on

Usadil sa v kaviarni na letisku a objednal si kávu. DANIELA OSSA čakal let do Baskicka, kde tento rok odštartovala Tour de France a pristal na rozhovor pre Sportnet. Taliansky cyklista si za roky v pelotóne vytvoril výnimočné puto s Petrom Saganom. Spoznali sa v roku 2010, keď slovenský cyklista prišiel do Liquigasu. Ich cesty sa rozdelili na 5 rokov, keď Oss odišiel do tímu BMS Racing. Spája ich viac ako cyklistika a priateľmi by boli, aj keby sa stretli pri inej príležitosti. "Peter je to líder a osobnosť. Po športovej stránke vás udržuje koncentrovaného. Len tým že mám možnosť s ním byť ma posúva ďalej a tlačí ma. Nie tým že by niečo odo mňa vyžadoval, ale ide príkladom. V mnohých ohľadoch mi to pomohlo," hovorí Oss.

Ako sa cítite pred jedenástou Tour de France? Cítite nervozitu alebo sa tešíte? Celkom sa teším, ale som aj trochu nervózny. Verím, že ukážem to najlepšie, čo vo mne je. Cyklistika si v posledných rokoch prechádza zmenou. Mnoho zmien prinášajú technológie, jazdí sa rýchlejšie, na pretekoch je viac akcie a cyklisti sú stále pod tlakom. Máte stále rovnaký zápal pre cyklistiku ako kedysi? Samozrejme. Stresujúce to bolo vždy. Na tom sa nič nezmenilo. Pre mňa je cyklistika stále rovnaká láska a bolo to tak od malička. Vždy som bol hrdý na to ako som začínal a rád spomínam aj na ľudí, ktorí ma k nej doviedli. Mení sa všetko okolo nás. Je to prirodzené a my musíme vedieť na tento vývoj reagovať a prispôsobiť sa. Ale moja vášeň pre tento šport sa nijako nezmenila.

Tour však vždy bola v tomto ešte o stupienok vyššie. Aj Peter Sagan povedal, že užil si len svoju prvú Tour de France. Sú to pre pretekárov tri týždne utrpenia alebo si môžete Tour aj trochu užiť? My to tak nevnímame. Isteže sú to náročné preteky a je na nich veľa stresujúcich momentov, ale je to naša práca. Každý má prirodzenú chuť ukázať sa na Tour, čo najlepšie a bojuje o nejaký dobrý výsledok. To nás prirodzene poháňa. Dnes možno pôsobíte v pozícii domestika, ale na začiatku kariéry ste na Tour šprintovali aj o víťazstvá. Dokonca v etape na Chámps Elysées ste skončili šiesty. Nesnívali ste vtedy, že raz vyhráte etapu alebo budete nosiť niektorí z dresov pre lídrov?

Vtedy som jazdil v tíme Liquigas a vkladali do mňa dôveru. Chceli aj lepšie spoznať moje schopnosti, a čo by som mohol dosiahnuť. Vtedy som v niektorých etapách bojoval v šprintoch, ale aj v ďalších rokoch som sa snažil dosiahnuť dobrý výsledok. Nie je to tak, že by som sa prestal snažiť. Len som chodil do únikov a dosiahol som aj zopár dobrých výsledkov. Nie vždy to bolo jednoduché. A neskôr som už pomáhal Petrovi získať zelený dres alebo pomáhal lídrom v celkovej klasifikácii.

Daniela Ossa spája s Petrom Saganom dlhoročné priateľstvo. (Autor: Reuters)

Už v nasledujúcom roku Liquigas prekvapil, keď vybojoval tri víťazné etapy, získal zelený dres ešte aj v celkovom poradí vybojoval 3. priečku. Áno, to bola skvelá Tour. Pamatám si to veľmi dobre. Na to sa nedá zabudnúť.