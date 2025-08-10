Tentokrát mu úspech nik nezobral. Američan si skvelou jazdou zaistil hneď dve víťazstvá

Okolo Poľska 2025
Výsledky 7. etapy (časovka Wieliczka - Wieliczka, 12,5 km):
1.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates
14:31 min
2.
Lorenzo Milesi
Taliansko
Movistar Team
+ 12 s
3.
Matteo Sobrero
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 15 s
4.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 16 s
5.
Ben Turner
Veľká Británia
INEOS Grenadiers
+ 19 s
6.
Stefan Küng
Švajčiarsko
Groupama - FDJ
+ 20 s
68.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 1:30 min
WIELICZKA. Americký cyklista Brandon McNulty vyhral 82. ročník pretekov Okolo Poľska. Pred ním sa to nepodarilo žiadnemu jeho krajanovi.
O celkovom triumfe rozhodol jazdec tímu UAE Emirates víťazstvom v nedeľňajšej časovke na 12,5 km so štartom a cieľom vo Wieliczke.
Trať zvládol za 14:31 minúty a v celkovej klasifikácii triumfoval s náskokom 29 sekúnd pred Talianom Antoniom Tiberim (Bahrain - Victorious). Tretí skončil Matteo Sobrero z tímu Red Bull BORA - hansgrohe.
VIDEO: Zostrih zo 7. etapy Okolo Poľska 2025
McNulty bol už v sobotu veľmi blízko k etapového triumfu.
Zdalo sa, že si ide za triumfom, ale asi 70 metrov pred cieľom ho dynamickým útokom senzačne predbehol Victor Langellotti z tímu INEOS Grenadiers.
Monačan, ktorý bol prekvapením pretekov, vstupoval do záverečnej etapy v žltom drese a hoci zašiel kvalitnú časovku, klesol na piatu pozíciu.
Slovenský reprezentant Martin Svrček skončil v časovke na 68. mieste s mankom 1:30 min na víťaza. V celkovom poradí obsadil 50. priečku.
Konečné poradie pretekov Okolo Poľska 2025
1.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates
25:10:57 h
2.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrain - Victorious
+ 29 s
3.
Matteo Sobrero
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 37 s
4.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates
+ 39 s
5.
Victor Langellotti
Monako
INEOS Grenadiers
+ 39 s
6.
Alberto Bettiol
Taliansko
XDS Astana Team
+ 47 s
50.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 18:24 min