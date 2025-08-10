    Tentokrát mu úspech nik nezobral. Američan si skvelou jazdou zaistil hneď dve víťazstvá

    Americký cyklista Brandon McNulty.
    Americký cyklista Brandon McNulty. (Autor: REUTERS)
    TASR|10. aug 2025 o 17:20
    Martin Svrček skončil na Okolo Poľska na 50. mieste.

    Okolo Poľska 2025

    Výsledky 7. etapy (časovka Wieliczka - Wieliczka, 12,5 km):

    1.

    Brandon McNulty

    USA 

    UAE Emirates

    14:31 min

    2.

    Lorenzo Milesi 

    Taliansko

    Movistar Team

    + 12 s

    3.

    Matteo Sobrero

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 15 s

    4.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 16 s

    5.

    Ben Turner

    Veľká Británia

    INEOS Grenadiers

    + 19 s

    6.

    Stefan Küng

    Švajčiarsko

    Groupama - FDJ

    + 20 s

    68.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 1:30 min

    WIELICZKA. Americký cyklista Brandon McNulty vyhral 82. ročník pretekov Okolo Poľska. Pred ním sa to nepodarilo žiadnemu jeho krajanovi.

    O celkovom triumfe rozhodol jazdec tímu UAE Emirates víťazstvom v nedeľňajšej časovke na 12,5 km so štartom a cieľom vo Wieliczke.

    Trať zvládol za 14:31 minúty a v celkovej klasifikácii triumfoval s náskokom 29 sekúnd pred Talianom Antoniom Tiberim (Bahrain - Victorious). Tretí skončil Matteo Sobrero z tímu Red Bull BORA - hansgrohe.

    VIDEO: Zostrih zo 7. etapy Okolo Poľska 2025

    McNulty bol už v sobotu veľmi blízko k etapového triumfu.

    Zdalo sa, že si ide za triumfom, ale asi 70 metrov pred cieľom ho dynamickým útokom senzačne predbehol Victor Langellotti z tímu INEOS Grenadiers.

    Monačan, ktorý bol prekvapením pretekov, vstupoval do záverečnej etapy v žltom drese a hoci zašiel kvalitnú časovku, klesol na piatu pozíciu.

    Slovenský reprezentant Martin Svrček skončil v časovke na 68. mieste s mankom 1:30 min na víťaza. V celkovom poradí obsadil 50. priečku.

    Konečné poradie pretekov Okolo Poľska 2025

    1.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates

    25:10:57 h

    2.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrain - Victorious

    + 29 s

    3.

    Matteo Sobrero 

    Taliansko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 37 s

    4.

    Jan Christen

    Švajčiarsko

    UAE Emirates

    + 39 s

    5.

    Victor Langellotti

    Monako

    INEOS Grenadiers

    + 39 s

    6.

    Alberto Bettiol

    Taliansko

    XDS Astana Team

    + 47 s

    50.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 18:24 min

    dnes 17:20
