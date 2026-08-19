    Luxemburský víťaz monumentu končí kariéru. Oznámenie prišlo cez instagram po Czech Tour

    Bob Jungels.
    Bob Jungels. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|19. aug 2026 o 08:25
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    Jedným z posledných štartov bola Czech Tour, kde pomohol k víťazstvu kolegovi Andrewovi Augustovi.

    Luxemburský cyklista Bob Jungels na instagrame oznámil, že po sezóne ukončí úspešnú kariéru.

    Jedným z posledných štartov víťaza etáp z Tour de France a Gira d 'Italia tak bola minulý týždeň Czech Tour, kde pomohol k celkovej výhre kolegovi z tímu Ineos Andrewovi Augustovi.

    Teraz tridsaťtriročný Jungels začal profesionálnu kariéru v roku 2012, jazdil okrem iného za tímy Quick-Step, AG2R či Bora-hansgrohe.

    Popri dvoch vyhraných etapách na Grand Tours bol najväčším úspechom triumf na monumente Lutych-Bastogne-Lutych z roku 2018, o rok neskôr zvíťazil tiež na klasike Kuurne-Brusel-Kuurne.

    Na Giru bol celkovo najlepšie šiesty, na Tour jedenásty.

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