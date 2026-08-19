Luxemburský víťaz monumentu končí kariéru. Oznámenie prišlo cez instagram po Czech Tour

Luxemburský cyklista Bob Jungels na instagrame oznámil, že po sezóne ukončí úspešnú kariéru.
Jedným z posledných štartov víťaza etáp z Tour de France a Gira d 'Italia tak bola minulý týždeň Czech Tour, kde pomohol k celkovej výhre kolegovi z tímu Ineos Andrewovi Augustovi.
Teraz tridsaťtriročný Jungels začal profesionálnu kariéru v roku 2012, jazdil okrem iného za tímy Quick-Step, AG2R či Bora-hansgrohe.
Popri dvoch vyhraných etapách na Grand Tours bol najväčším úspechom triumf na monumente Lutych-Bastogne-Lutych z roku 2018, o rok neskôr zvíťazil tiež na klasike Kuurne-Brusel-Kuurne.
Na Giru bol celkovo najlepšie šiesty, na Tour jedenásty.