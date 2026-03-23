Víťaz Gira či Vuelty ukončí po sezóne kariéru. Moje triumfy patrili celej Kolumbii, uviedol

Bývalý víťaz Gira d'Italia a Vuelty Nairo Quintana ukončí po tejto sezóne svoju bohatú cyklistickú kariéru.
Posledným podujatím 36-ročného Kolumbijčana by mala byť v septembri Vuelta. Quintana to uviedol v Barcelone pred štartom pretekov Okolo Katalánska.
"Všetko sa končí. A ja sa vrátim domov k rodine, "povedal Quintana, ktorý sa stal v roku 2014 prvým kolumbijským víťazom Gira d 'Italia. O dva roky neskôr zvíťazil na Vuelte. Na Tour de France bol dvakrát druhý v rokoch 2013 a 2015.
"Zistil som, že toto nie je len šport. Je to spôsob života. V roku 2012 sa pre mňa začala nová kapitola," pripomenul Quintana svoj príchod do Európy, keď začal prvý angažmán v Movistarom.
"Od toho momentu - preteky za pretekmi, víťazstvá za víťazstvom - moje triumfy neboli len moje. Patrili celému kontinentu. Patrili Kolumbii, "povedal Quintana.
Medzi 54 víťazstiev, ktoré výborný vrchár dosiahol, patria tri etapové vavríny na Tour de France, kde v roku 2013 ovládol súťaž vrchárov.
Vyhral aj etapové preteky Okolo Baskicka, Okolo Katalánska, Okolo Romandie či Tirreno-Adriatico.
V roku 2022 mal Quintana na Tour de France dva pozitívne testy na liek proti bolesti tramadol, ktorého použitie pri súťaži zakazovali lekárske predpisy Medzinárodnej cyklistickej únie.
UCI za to jazdca dodatočne diskvalifikovala z konečného šiesteho miesta. Keďže tramadol nebol na zozname zakázaných látok Svetovej antidopingovej agentúry WADA, zákaz činnosti Quintana nedostal.