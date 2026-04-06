Zaslúžil sa o to, že je bedminton na olympiáde. Zomrel bývalý prezident WADA

Prezident WADA Craig Reedie. (Autor: SITA/AP)
TASR|6. apr 2026 o 21:01
Bol aj viceprezidentom Medzinárodného olympijského výboru.

Vo veku 84 rokov zomrel Craig Reedie, bývalý šéf Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

Britský športový funkcionár zohral kľúčovú úlohu aj pri úspechu kandidatúry Londýna na usporiadanie OH 2012, pripomenula agentúra AFP.

V roku 1981 zvolili rodáka zo Škótska za prezidenta Medzinárodnej bedmintonovej federácie (IBF).

Reedie sa zaslúžil o to, že bedminton bol od OH 1992 v Barcelone súčasťou olympijského programu.

Funkciu šéfa WADA zastával v rokoch 2014-2019, bol aj viceprezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

