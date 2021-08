Výlet na Kamzík? Budem dobrý chlapec, sľúbil Ramsay pred Bieloruskom

BRATISLAVA. Poľský hokej nie je žiadna silná značka. Zdolať druhého súpera v olympijskej kvalifikácii v Bratislave sa bralo ako povinná jazda. Slovenskí hokejisti ju zvládli s prehľadom, hoci na ceste za troma bodmi bolo aj zopár ostrých zákrut. Po víťazstve 5:1 majú pred nedeľňajším vyvrcholením turnaja najlepšiu východiskovú pozíciu. V poslednom zápase proti Bielorusku im stačí získať bod za remízu v riadnom hracom čase. Za istých okolností môžu dokonca aj prehrať. Kompletný program a výsledky hokejovej kvalifikácie na ZOH 2022

Ale tieto úvahy by ste v hlave trénera Craiga Ramsayho hľadali márne. Myslí len na to, ako jeho tím v nedeľu Bielorusov zdolá. "Dôležité bude, ako zvládneme ofenzívu. Musíme myslieť na to, že každý môže dať gól. Keď to spravíme a budeme sa sústreďovať na našu hru, zvládneme to," vravel v debate s novinármi kanadský kouč.

Tréneri neboli veľmi šťastní Proti Poľsku sa Slováci rozbiehali pomaly. Po prvej tretine viedli iba o gól. "Akoby sme sa snažili urobiť zápas zaujímavým, hráči si posielali zbytočné bekhendové prihrávky cez vlastné nohy. Ponúkali sme Poliakom šancu vrátiť sa do zápasu. Tréneri neboli z toho veľmi šťastní. Hráčom sme povedali, že toto nie je náš štýl hokeja a takto už nemôžeme hrať. Hráme predsa pre víťazstvo, pre nejaký cieľ, máme určitý systém, štýl hry, chceme diktovať hru. Cez prestávku sme si to prediskutovali a od druhej tretiny sme to zmenili," vysvetľoval Ramsay.

Kouč pochválil mladíkov Slafkovského, Nemca i Kňažka, celý štvrtý útok Slafkovský - Gríger - Roman. "Každý zápas, ktorý hrajú proti mužom, je pre mladíkov skvelou lekciou. Všetky formácie odviedli skvelý výkon, najmä Grígerov štvrtý útok. Vedeli si vytvoriť tlak aj šance. Hrali dobre vždy, keď vykorčuľoval na ľad." Každý gól sa počíta Päť gólov v bránke Američana s poľským pasom Johna Murraya môže mať v konečnom účtovaní veľkú cenu. Ak by totiž Poliaci v prvom nedeľňajšom zápase zdolali Rakúšanov za tri body, Slovákom by na postup do Pekingu stačila aj tesná prehra s Bielorusmi - maximálne o dva góly.