Mali nadviazať na Hantuchovú a Cibulkovú. Kam sa podeli tenisové nádeje?

Čo sa stalo so slovenskými hráčkami, ktoré dnes mali byť v najlepšej dvadsiatke, päťdesiatke, či aspoň prvej stovke?

BRATISLAVA. Jedna zdolala Halepovú, Muguruzovú i Serenu Williamsovú, no sama vyššie ako na 50. mieste v rebríčku WTA nebola. Ďalšie Slovenky sú zasa dôkazom, že úspešná juniorská kariéra neznamená automaticky sľubnú kariéru medzi ženami.

Juniorská grandslamová víťazka

"Do dvoch rokov by som chcela byť v prvej svetovej stovke," hovorila šestnásťročná Tereza Mihalíková portálu spaziotennis.com v roku 2015. Po triumfe na juniorskom Australian Open mala byť jednou z najväčších slovenských nádejí do ďalších rokov.

Ako víťazka juniorského grandslamu mala o rok možnosť na voľnú kartu štartovať v kvalifikácii ženského Australian Open. Vypadla však v prvom kole kvalifikácie. Bola to jej doposiaľ jediná účasť na grandslame v kariére.