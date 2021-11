Holanďania stratili postup v záverečných minútach. Van Dijk: Je to škandalózne

Duel v Čiernej Hore mali výborne rozohraný, ešte v 82. minúte viedli 2:0, no nedotiahli ho do konca.

"Musíme to akceptovať. Zanalyzujeme si zápas a pripravíme sa na Nórsko. Premárnili sme obrovskú príležitosť, no stále máme najlepšiu pozíciu," povedal pre uefa.com tréner Holandska.

"Nepodali sme dobrý výkon vo fáze, keď sme mali všetko v našich rukách. Nedokážem to vysvetliť. Súper hral systémom 5-4-1, takže to bolo ťažké, ale viedli sme už 2:0. Všetko, čo sme mali robiť, bolo držať loptu. No stratili sme ju, keď sme nemali," uviedol van Gaal.

Všetci chceli útočiť

Z výsledku i výkonu bol sklamaný aj Virgil van Dijk. Kapitán a pilier obrany však verí, že so spoluhráčmi dokážu dotiahnuť kvalifikáciu do úspešného konca v záverečnom stretnutí s Nórskom.

"Dobre sa pripravíme. Veríme si a vydáme zo seba všetko. No rozhodne musíme byť lepší ako v tomto zápase. Pri všetkej úcte k Čiernej Hore, ako Holandsko sme tu mali vyhrať. Zvlášť, keď sme už viedli 2:0. Možno to bola z našej strany lenivosť. To, ako sme hrali v druhom polčase, bolo škandalózne. Všetci chceme útočiť, no musíme myslieť aj na obranu. Musíme si to poriadne rozobrať. Teraz to musíme dotiahnuť v utorok pred prázdnym štadiónom," povedal.