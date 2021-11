Belgičania postúpili do Kataru. Svet od nás čaká, že všetko vyhráme, vraví tréner

Istota pred posledným zápasom

"Sme v situácii, keď musíme vyhrať každý zápas. Svet to od nás očakáva. Samozrejme, to vytvára na nás extra tlak. Som veľmi šťastný, ako sa s ním moji hráči vyrovnávajú. Vždy idú na maximum.

V kluboch sú v rôznych situáciách, no v národnom tíme idú všetci jedným smerom. Majú hlavy dobre nastavené. To nie je taká samozrejmosť, ako by si mohol niekto myslieť," zdôraznil Martinez.