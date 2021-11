Titulový zápas? Pudilová posiela jasnú výzvu pre neporazenú Szabovú

26-ročná Češka dnes poslala na Slovensko jasný odkaz. Na sociálnej sieti Instagram uverejnila správu, v ktorej vyzýva Szabovú na titulový súboj na decembrovom podujatí Oktagon 30.

„Lucia Szabová, poďme na to. Diváci si to prajú, tak im Ondřej Novotný (promotér organizácie) dajme to, čo chcú. Urobme to, nech sa rozhodne kto je najlepšia bojovníčka v Oktagone,“ napísala rodáčka z Příbrami.