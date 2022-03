Kedysi Leclerc Verstappena neznášal. Teraz môžu bojovať o titul

Nedalo sa odhadnúť, kto z nich zvíťazí. Charles Leclerc a Max Verstappen predviedli na Veľkej cene Saudskej Arábie pre fanúšikou napínavú šou. Do poslednej chvíle súperili o prvú priečku. V posledných kolách viedol pilot Ferrari a Verstappen naňho z druhej priečky stále útočil. Poradie sa otočilo až úplne na konci.

BRATISLAVA. Bol to dlhý a napínavý duel, ktorý dvíhal fanúšikov zo sedadiel. Rodziel medzi nimi bol mizivý, dokonca si párkrát aj vymenili pozície.

„Rozhodne som si to užil,“ vravel po pretekoch Leclerc, ktorý má rovnako ako holandský šampión 24 rokov.

Ukazuje sa, že v tejto sezóne môže byť boj o titul opäť napínavý, no jazdec Red Bullu oň môže bojovať skôr s Ferrari ako s Mercedesom.

„Prísť o prvé miesto takto blízko pred cieľom je sklamanie, ale ten náš súboj ma bavil.“

Ferrari stráca na rovinke

Formula 1 prišla s veľkou zmenou pravidiel. Zrejme najzásadnejšou za posledných 30 rokov. Každý tím staval monopost prakticky nanovo a sily v šampionáte sa pomenili.

Zdá sa, že tím Ferrari sa pripravil na zmenu výborne. Do konca sezóny je ešte ďaleko, no po piatich rokoch by taliansky tím mohol znova bojovať o titul.