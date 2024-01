Českí mladíci si veria na finále, proti domácim chcú napodobniť vlaňajší triumf

BRATISLAVA. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu sú vo štvrtok na programe semifinálové súboje.

Semifinálový zápas vtedy rozhodol Jiří Kulich gólom v 69. minúte stretnutia. Kulich by mal patriť medzi opory Augustovho tímu aj blížiacom sa súboji.

Česi sa v rovnakej fáze šampionátu stretli so Švédmi aj pred rokom v Halifaxe. Hralo sa na deň presne 4. januára, v aréne Scotiabank Centre českí juniori vyhrali 2:1 po predĺžení a z turnaja si napokon odniesli striebro.

"V zostave máme potrebnú hĺbku. V každom zápase vyčnieva iný útok, takže si nemyslím, že tento tím je o jednotlivcoch,“ vysvetlil tréner Augusta.

"Je to semifinále majstrovstiev sveta. Bez ohľadu na to, kto nám stojí v ceste, musíme podať stopercentný výkon a veriť, že to bude stačiť na postup.

Poznáme silu švédskych presiloviek, no myslím si, že aj oni veľmi dobre poznajú naše kvality.

Verím však, že bude čo najmenej vylúčení a že sa rozhodne v hre piatich proti piatim,“ doplnil český kouč pre web ceskyhokej.cz.