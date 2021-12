Ďalší problém mladíkov s koronavírusom. Kontumačne prehrali aj Česi

"Je to veľmi nepríjemná situácia pre nás všetkých, ale keďže už druhý rok hráme šampionát v covidových podmienkach, počítali sme s tým, že môže nastať aj taká situácia," povedal pre hokej.cz český tréner Karel Mlejnek.

Pozitívny test mal jeden hráč a celý tím tak zamieril do karantény.

EDMONTON. Na MS v hokeji do 20 rokov majú s koronavírusom problémy aj českí hokejisti. Pre nákazu nemôžu nastúpiť na súboj proti Fínsku a kontumačne prehrali 0:1.

Duel proti Rakúsku by mal čakať Čechov vo štvrtok od 22.30, či budú môcť tentokrát nastúpiť, bude záležať od ďalších testov.

V českom tíme prebiehajú prípravy na zápas s rakúskom online. "Chcel by som dodať, že to pre mňa bolo prekvapenie, lebo všetci naši hráči a členovia tímu dodržujú bublinu a nariadenia organizátorov," priznal Mlejnek.

Českí mladíci okrem kontumačnej prehry s Fínskom nestačili na Kanadu 3:6 a s Nemeckom získali iba bod za prehru po predĺžení 1:2. Prípadná prehra s Rakúskom by znamenala, že určite nepostúpia do štvrťfinále. Tam sa totiž dostanú štyri najlepšie celky a v prípade prehry by skončili na piatom mieste.