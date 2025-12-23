Razia v dome Vémolu a jeho zadržanie. V minulosti ho už odsúdili za drogový delikt

Policajti a colníci dnes podľa serveru Novinky.cz zasahovali v dome zápasníka Karlosa Vémolu v Měcheniciach pri Prahe.
Hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová ČTK povedala, že policajti zadržali kvôli drogovej trestnej činnosti troch ľudí - dvoch v Prahe a jedného človeka v Stredočeskom kraji.
Nikto z nich zatiaľ nebol obvinený. Jedným zo zadržaných je podľa neoficiálnych informácií médií Vémola.
"Zadržali sme najprv dve osoby v Prahe, ďalšie neskôr v Stredočeskom kraji, všetky pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Nikto zatiaľ nebol obvinený," povedala Šmoldasová. Teraz podľa nej pokračujú úkony trestného konania.
Hovorkyňa Colnej správy ČR Martina Kaňková bez ďalších podrobností uviedla, že colníci na mieste poskytovali polícii na jej žiadosť súčinnosť.
Bojovník miešaných bojových umení MMA Karol "Karlos" Vémola je prvým Čechom, ktorý sa presadil do elitnej organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC).
Niekdajší kulturista a zápasník, ktorý tento rok oslávil štyridsiatiny, je držiteľom niekoľkých titulov v strednej a v poloťažkej váhe, a to v českých i anglických organizáciách.
Podľa Noviniek bol v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt.