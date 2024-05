Všade inde by gól platil, okomentoval Palát. Kontroverzná situácia domácich nepoložila

"Zasiahlo nás to, ale dôležité je, že nás to nezložilo a zostali sme trpezliví," uviedol pre české média Tomášek. Okomentoval aj kontroverznú situáciu:

"Objavil sa tam puk, ja som išiel do dorážky. Človeka to zoberie do bránkoviska, keď je tam s obrancami.

Mysleli sme si, že sme brankárovi vôbec neprekážali, pretože puk bol za bránkou a vedľa nej. Podľa nás bol rozhodnutie dosť hraničné, toto by bol asi všade inde gól."

Palát prišiel spoza bránky a umiestnil puk do jej hornej polovice. "Neviem, v NHL by to asi uznali, tu sú iné pravidlá a jednoducho sa rozhodli takto, škoda," neskrýval sklamanie útočník New Jersey.