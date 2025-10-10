Výrazné zlepšenie radosť v tíme neprinieslo. Podali sme obetavý výkon, povedal český tréner

PRAHA. Českí futbalisti nezvíťazili v kvalifikácii MS 2026 ani v druhom vzájomnom zápase s Chorvátskom.
Po júnovej prehre 1:5 v Osijeku remizovali Česi na domácej pôde v šlágri L-skupiny 0:0 a priamy postup na budúcoročný šampionát sa im vzdialil.
V tabuľke majú 13 bodov, zhodne s prvými Chorvátmi, tí však majú lepšie skóre a aj zápas k dobru.
V Prahe to bol od začiatku skôr taktický boj, ktorý predsa len prerušila päťminútová pasáž v podaní domácich. Všetko začal priamy kop Lukáša Provoda, ktorý si postrážil brankár Dominik Livakovič.
Gólman následne zneškodnil aj strelu Pavla Šulca z hranice pokutového územia a Provod pri svojom ďalšom pokuse trafil len stopéra Josipa Šutala.
Na druhej strane sa do náznaku vážnejších šancí dostával najmä Ivan Perišič. Ani jednu zo svojich troch príležitostí však nedokázal premeniť.
Výkon finalistov šampionátu z roku 2018 prezrádzal veľa o dianí v tabuľke. Česi cítili, že ak chcú postúpiť priamo, musia Chorvátov zdolať.
Boli síce aktívnejší, no fyzicky náročný zápas nedokázali dotiahnuť do úspešného konca. Napriek tomu tréner Čechov Ivan Hašek pochválil svojich zverencov.
„Hráči podali obetavý výkon. Bohužiaľ, nevyhrali sme, aj zásluhou kvalitného súpera. Vzadu sme obrancov nechali hrať jeden na jedného, zvládli to veľmi dobre.
Našou úlohou je teraz dostať hráčov do správneho rozpoloženia na zápas na Faerských ostrovoch,“ vyjadril sa Hašek podľa portálu idnes.cz.
Česko okrem nedeľného zápasu proti severskému výberu čakajú ešte novembrové domáce duely so San Marínom a s Gibraltárom. Aj bod za štvrtkovú remízu by mohol Čechom pomôcť k výhodnejšiemu nasadeniu pre marcové play off.
Tam sa okrem štyroch mužstiev na základe výkonov v Lige národov predstaví aj 12 tímov z 2. miesta kvalifikačných skupín. O zložení košov 1 až 3 rozhodne rebríček Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Len prvá priečka zaručuje priamy postup, tréner hostí Zlatko Dalič však ešte nechce hovoriť o hotovej veci.
„Nesmieme tak premýšľať. Síce nás čakajú papierovo slabší súperi, ale nesmieme nikoho podceniť. Bod je cenný, aj keď by sme samozrejme radšej odchádzali s výhrou,“ vyjadril sa 58-ročný kormidelník, pre ktorého to bol 100. zápas na lavičke národného tímu.
Chorvátsko pokračuje v nedeľu doma proti Gibraltáru, v novembri najskôr privíta Faerské ostrovy a potom vycestuje do Čiernej Hory.