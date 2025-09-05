De la Fuente nebol spokojný s druhým polčasom. Cucurella strelil premiérový gól v reprezentácii

SOFIA. Španielski futbalisti bez väčších problémov zvládli vstup do E-skupiny kvalifikácie MS 2026. Domácich Bulharov zdolali po presvedčivom výkone 3:0, keď všetky góly strelili už v prvom polčase.
Úradujúci európski šampióni mali 78-percentné držanie lopty a bránku súpera ohrozili celkovo dvanásťkrát.
Na Štadióne Vasila Levského v Sofii to bola od úvodných minút hra mačky s myšou. Postupne sa strelecky presadili Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella a Mikel Merino, pričom obranca londýnskej Chelsea Cucurella si otvoril strelecký účet za „La Furiu Roja“.
„Loptu som si spracoval v šestnástke pravačkou, oprel sa do nej druhou nohou a uviazla v sieti. Bol to pekný gól, ktorý mi zostane navždy v pamäti,“ citovala AFP Cucurellu.
Trénera hostí Luisa De la Fuenteho potešil návrat dvojice Rodri - Dani Carvajal do národného tímu. Obaja sa vystrábili zo zdravotných problémov s kolenom a do zápasu zasiahli z lavičky. Výkon v druhom polčase však španielsky kouč podrobil kritike.
„Nebolo to podľa mojich predstáv. Zasekli sme sa, viaceré dobré veci v ofenzíve sme nedotiahli. Sami hráči boli sklamaní a to je pre mňa pozitívne zistenie, že každý chce ísť na maximum,“ uviedol De la Fuente.
Jedinú bulharskú šancu spálil za stavu 0:1 Radoslav Kirilov, domáci útočník poslal loptu do žrde. Na opačnej strane trafil konštrukciu bránky Merino.
Bulhari čakajú na víťazstvo už šesť zápasov, naposledy vlani v novembri uspeli v Luxembursku.
V druhom súboji septembrového asociačného termínu nastúpia Španieli na pôde Turecka, ktoré vo štvrtok zvíťazilo 3:2 v Gruzínsku.
„Ideme krok za krokom za naším cieľom. Turci budú silnejší súper, musíme byť dobre pripravení,“ dodal De la Fuente pred šlágrom skupiny.