Bude si musieť prejsť peklom ako Khabib, varuje Gaethje pred titulovým duelom

33-ročný bojovník varuje Oliveiru, že ak nepoužije proti nemu rovnakú taktiku ako v októbri 2020 legendárny Khabib Nurmagomedov, skôr či neskôr v zápase tvrdo narazí.

„Som pripravený na dvadsatpäť minút. Bude si musieť prejsť peklom, rovnako ako Khabib. Nie je vôbec silný, nemá také kvality a už vôbec nie tak dobré takedowny.

Mal by sa modliť, aby ma dostal na zem, pretože ak tak neurobí, bude to úplne rovnaké, ako to bolo v súboji proti (Michaelovi) Chandlerovi. Ak s ním pôjdem v takom tempe päť kôl, dopadne to pre neho katastrofálne,“ povedal držiteľ desiatich pozápasových bonusov v UFC.

Hoci rodák z Arizony bol počas štúdia na univerzite excelentným wrestlerom, v MMA ukončuje duely výhradne v postoji.

Gaethje pred nedeľným turnajom UFC 274 si koniec koncov iný výsledok než tvrdý knokaut ani nepripúšťa.

„V nedeľu to všetkým ukážem. Stačí sa mi vyhnúť jeho grapplingu a potom to už bude iba o tom, akú veľkú dieru mu mojimi údermi do hlavy spôsobím.“