Konrád je po 112 dňoch späť. Po hrôzostrašnom zranení sa vrátil do brány

Sedem minút pred koncom ho nešťastne a nekontrolovateľne zasiahla do oblasti krku korčuľa Petra Koukala, útočníka Hradca Králové. Zápas po dohode oboch kapitánov predčasne ukončili.

Konrád si zo zápasu odniesol hlbokú ranu, v nemocnici mu zachraňovali kariéru. "Mám prerezané nejaké svaly v krku. Ten najdôležitejší, teda zdvíhač hlavy, mi v nemocnici zošili. Ďalej mám naštiepený stavec a zasiahnuté nervy, takže sčasti necítim rameno. Na pohyb to ale našťastie nemá vplyv," povedal na jeseň pre klubový web.

Týždeň pred sezónou prišiel Olomouc o brankársku jednotku. Našťastie, len na tri a pol mesiaca.

"Keď som hovoril lekárom, že ma bolí rameno, tak mi odvetili, že môžem byť rád, že je to ´len´ to. Keby som dostal zásah o centimeter nižšie, nemuselo ma bolieť vôbec nič, z čoho človeka mrazí. Nakoniec to teda dopadlo celkom dobre," dodal vtedy.