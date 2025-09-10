Vémola s Véghom proti sebe v ringu? Hell Boxing Kings reaguje na možný súboj

BUDAPEŠŤ. Boxerská organizácia Hell Boxing Kings v roku 2024 zaujala Maďarsko siedmymi vypredanými turnajmi v priebehu siedmych týždňov.
V tomto roku uskutočnila organizácia, ktorá mixuje zápasy celebrít a známych mien s profesionálnymi športovcami, turnaj v Budapešti, ktorý sa rovnako hrdil nálepkou vypredaný.
Práve v rámci tohto večera sa do ringu proti sebe do predzápasového staredownu postavil jeden z najuznávanejších športovcov Maďarska, majster sveta WBO a šampión WBC Zsolt Erdei a Attila Végh.
Oboch čaká spoločný boxersky stret už 20. decembra v jednej z najväčších športových hál v Maďarsku, Papp László v Budapešti.
Attila Végh sa tak pripojil k organizácii pár týždňov po tom, čo Hell Boxing Kings oznámil spoluprácu s Karlosom Vémolom.
Aj preto netrvalo dlho a spustili sa špekulácie ohľadom ich možného štvrtého stretu po najsledovanejšej trilogickej ságe v histórii bojových športov u nás.
Organizácia pritom neváha a na nepriamu otázku zo strany médií a fanúšikov reaguje vcelku promptne.
„Súboj Végh vs Erdei je obrovskou udalosťou nielen pre Maďarského, ale aj pre československého fanúšika, keďže sa stretne úspešný MMA bojovník s jedným z najlepších boxerov, ktorého pozná celý svet.
Čoskoro oznámime naše ďalšie plány na tlačovej konferencii v Prahe, kde chystáme turnaj už v rámci februára.
Môžem tiež prezradiť, že s Attilom a Karlosom máme nastavenú širšiu spoluprácu. Sú to ostrieľaní profíci, ktorí sú pre našu organizáciu veľkým prínosom.
Podarilo sa im vybudovať v MMA niečo neuveriteľné a spoločne sa chystáme posunúť vpred kráľovskú disciplínu bojových športov, ktorou je jednoznačne box.
Oboch zároveň čaká už čoskoro veľká športová výzva. Attila sa stretne s majstrom sveta v boxe a Karlosov zápas oznámime o pár dní. Ak sa pýtate na súboj Attila Végh vs Karlos Vémola, samozrejme na neho myslíme a chceme ho zorganizovať.
Pre nás je navyše výhodou, že nám stačí rokovať len s jedným z nich, keďže Karlos v jeho podcaste nedávno konštatoval, že do zápasu pôjde za rovnakých podmienok, aké bude mať Attila (úsmev).
Takže po zápase s Erdeiom sa chystáme s Attilom rozprávať aj na túto tému.“ prezradil riaditeľ Hell Boxing Kings, Tamás Mádi.
Attila Végh potvrdil slová HBK vetou, v ktorej vyjadril, že jednou z motivácií jeho príchodu do organizácie je aj súboj s Terminátorom. "Ty si prišiel do Oktagonu za mnou, ja som teraz prišiel do Hellu za tebou Karlíto!"
Hell Boxing Kings prezradilo, že na turnaj v Prahe, ktorý je naplánovaný na 14. februára, pripravuje štartovku, na ktorej sa predstavia okrem profi-boxerov aj ďalšie známe osobnosti zo sveta MMA či celebrít.