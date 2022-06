Tragický koniec boxerského zápasu. Buthelezi zomrel dva dni po súboji

KAPSKÉ MESTO. Juhoafrický boxer Simiso Buthelezi zomrel vo veku 24 rokov dva dni po nedeľňajšom súboji proti krajanovi Siphesihlemu Mntungwovi, v ktorom utrpel poranenie mozgu a to ho napokon pripravilo o život.

Buthelezi v záverečnom desiatom kole spomenutého duelu javil známky dezorientácie, rozhodca zápas ukončil technickým KO.

Boxer ešte sám odkráčal do voľného rohu, no ešte v priestoroch arény skolaboval a previezli do nemocnice neďaleko Durbanu, kde ho udržiavali v umelom spánku.

Z neho sa už neprebral a po rozsiahlom krvácaní do mozgu ho v utorok vyhlásili za mŕtveho.