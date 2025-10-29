Rokovania prebiehajú. Pacquiao sa možno dočká odvety s Mayweatherom

MANILA. Filipínsky profesionálny boxer Manny Pacquiao naznačil, že v roku 2026 by mohlo prísť k veľkolepej odvete s Američanom Floydom Mayweatherom Jr.
Obaja sa stretli 2. mája 2015, po dvanástich kolách zvíťazil Mayweather jednomyseľným výrokom rozhodcov.
Zápas predal 4,6 milióna pay-per-view prenosov, čím sa stal najlukratívnejším duelom v histórii.
Mnoho fanúšikov však kritizovalo športovú úroveň a Pacquiao neskôr priznal, že nastúpil so zranením ramena.
„Momentálne prebiehajú viaceré rokovania a na stole je aj možná odveta s Mayweatherom za rok 2015," uviedol Pacquiao pre AP.