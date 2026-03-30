Z Kežmarku na trón ťažkej váhy. Slovenský rodák prepísal históriu a klope na dvere Usykovi

Keď sa povie „slovenský boxer v ťažkej váhe“, fanúšikovia si zvyčajne predstavia lokálnu scénu.
Meno Moses Itauma však dnes skloňuje celý svet. Mladík narodený pod Tatrami pred pár dňami v Manchestri dokázal to, čo Anthony Joshua či Dillian Whyte nie. Knokautoval „neukončiteľného“ Jermaina Franklina a potvrdil, že éra novej generácie je tu.
Má iba 21 rokov, váži 110 kilogramov a v rukách má dynamit, ktorý mu predpovedá veľkú boxerskú budúcnosť.
Cesta zo Slovenska do britského ringu
Moses Itauma sa narodil 28. decembra 2004 v Kežmarku slovenskej matke a nigérijskému otcovi. Hoci sa rodina neskôr presťahovala do britského Kentu, jeho väzba na Slovensko zostáva pevnou súčasťou jeho identity.
V rozhovoroch často spomína svoje detstvo pod Tatrami a jeho starší brat Karol, takisto úspešný profesionálny boxer, hrdo priznáva ich spoločný pôvod.
Moses pritom neprešiel klasickým procesom „učenia sa“ v profesionálnom ringu. S bilanciou 24-0 v amatéroch, kde získal tituly majstra sveta aj Európy v mládežníckych kategóriách, vletel medzi profesionálov ako víchrica.
Masaker v Manchestri: Franklin padol prvýkrát v kariére
Uplynulú sobotu stála pred Itaumom dovtedy najťažšia skúška, Američan Jermaine Franklin.
Boxer, ktorý v minulosti potrápil najväčšie mená a bol známy svojou „železnou bradou“, v Manchestri narazil na stenu.
Itauma od prvého gongu diktoval tempo, jeho predná ruka pracovala ako piest a v piatom kole prišiel koniec. Po tvrdom zdviháku a ďalšom údere na bradu sa Franklin ocitol na zemi.
Rozhodca zápas ukončil a Itauma sa stal prvým mužom, ktorý Franklina knokautoval.
„Všetci hovorili, že je to pre mňa priskoro. Ja som však vedel, že som na inej úrovni. Teraz chcem tie opasky,“ vyhlásil Itauma v pozápasovom interview, zatiaľ čo hala v Manchester Arene šalela.
Čo ďalej? Smer Usyk a tituly
S bilanciou 14-0 (12 KO) sa Moses Itauma stal oficiálnou jednotkou federácie WBA. To znamená jediné. Súčasný kráľ divízie Oleksandr Usyk sa mu už nebude môcť dlho vyhýbať.
Promotér Frank Warren už avizoval, že rok 2026 bude pre Itaumu prelomový. „Moses je generačný talent. To, čo urobil Franklinovi, neukázal nikto pred ním. Sme pripravení na titulovú šancu,“ nešetril chválou Warren.
Pre slovenského fanúšika je tento príbeh o to sladší. Sledovať „chlapca z Kežmarku“, ako reálne ohrozuje najväčšie hviezdy svetového boxu, je niečo, čo slovenský šport v tejto kategórii ešte nezažil.