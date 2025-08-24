    Attila Végh sa vracia do ringu. Čaká ho veľký zápas v Budapešti

    Bývalý šampión WBO a WBC Zsolt Erdei sa v Budapešti stretne s Attilom Véghom.

    BUDAPEŠŤ. Po jedenástich rokoch sa vracia do ringu maďarská boxerská legenda Zsolt Erdei.

    Olympijský bronzový medailista a bývalý svetový šampión organizácií WBO a WBC absolvuje návrat v rámci galavečera Budapest Gála II.

    Erdei patrí medzi najúspešnejších športovcov maďarskej histórie. Teraz sa rozhodol opäť obliecť rukavice, podľa vlastných slov iba z jedného dôvodu, z vášne k boxu.

    Jeho súperom bude slovenský bojovník Attila Végh.

    Niekdajší šampión Bellatoru v poloťažkej váhe a bývalý MMA zápasník sa postaví do ringu, aby dokázal, že nebezpečný je nielen v klietke, ale aj medzi povrazmi.

    Galavečer sa uskutoční 20. decembra v budapeštianskej Budapest Aréne.

