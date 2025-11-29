    Nestačí zaplatiť Karlosa a čakať na zázrak. Vémolov tréner reaguje na zrušený turnaj

    Karlos Vémola a tréner Reinders.
    Karlos Vémola a tréner Reinders. (Autor: André Reinders)
    SvetMMA|29. nov 2025 o 23:20
    ShareTweet0

    André Reinders sa vyjadril na margo zrušeného podujatia organizácie Hell Boxing Kings.

    PRAHA. Zrušenie februárového galavečera Hell Boxing Kings v pražskej O2 aréne vyvolalo množstvo reakcií.

    O jednu z nich sa postaral tréner Karlosa Vémolu, André Reinders, ktorý otvorene pomenoval dôvody, prečo podľa neho projekt narazil.

    Reinders pripomenul, že organizácia už raz termín posúvala. Pôvodne sa mal turnaj uskutočniť v októbri, no promo kampaň nebola pripravená a podujatie presunuli na február. Situácia sa však nezlepšila ani pri druhom pokuse.

    „Vedenie zistilo, že to nefunguje tak, že si zaplatia Karlosa a hneď majú vypredanú O2 arénu,“ uviedol pre iSport.cz.

    Vémola, Marpo ani Végh v Prahe do ringu nevstúpia. Hell Boxing Kings zrušilo turnaj
    Súvisiaci článok
    Vémola, Marpo ani Végh v Prahe do ringu nevstúpia. Hell Boxing Kings zrušilo turnaj

    Podľa skúseného trénera nestačí občasné video, pár príspevkov na sociálnych sieťach či tlačová konferencia s tromi oznámenými zápasmi.

    „Ľudia v Česku sú už trochu ´zmlsaní´ a musíte ich na akcie poriadne pripraviť,“ dodal.

    Reinders zároveň kritizoval trend nových organizácií, ktoré vstupujú na trh s ambíciou okamžite konkurovať najväčším menám.

    „Problém všetkých týchto organizácií je, že prídu na scénu a hneď chcú byť najväčší a najlepší. Takto to ale nefunguje.

    Promotéri by mali byť pokornejší. Nech radšej začnú s menšími turnajmi a postupne zväčšujú úroveň.“

    Ako príklad dlhodobej práce spomenul OKTAGON MMA. „OKTAGON svoju pozíciu budoval dlhodobo, budoval bojovníkov, tvoril príbehy a nešiel rovno do najväčších hál,“ pripomenul Reinders.

    Zrušený turnaj tak zasiahol nielen fanúšikov, ale aj samotných bojovníkov, ktorí mali v Prahe nastúpiť.

    Vémola zostáva bez boxerského zápasu a organizácia Hell Boxing Kings bude musieť rozhodnúť, či a ako bude v projekte pokračovať.

    MMA

    Karlos Vémola a tréner Reinders.
    Karlos Vémola a tréner Reinders.
    Nestačí zaplatiť Karlosa a čakať na zázrak. Vémolov tréner reaguje na zrušený turnaj
    dnes 23:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MMA»Nestačí zaplatiť Karlosa a čakať na zázrak. Vémolov tréner reaguje na zrušený turnaj