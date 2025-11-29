Nestačí zaplatiť Karlosa a čakať na zázrak. Vémolov tréner reaguje na zrušený turnaj

PRAHA. Zrušenie februárového galavečera Hell Boxing Kings v pražskej O2 aréne vyvolalo množstvo reakcií.
O jednu z nich sa postaral tréner Karlosa Vémolu, André Reinders, ktorý otvorene pomenoval dôvody, prečo podľa neho projekt narazil.
Reinders pripomenul, že organizácia už raz termín posúvala. Pôvodne sa mal turnaj uskutočniť v októbri, no promo kampaň nebola pripravená a podujatie presunuli na február. Situácia sa však nezlepšila ani pri druhom pokuse.
„Vedenie zistilo, že to nefunguje tak, že si zaplatia Karlosa a hneď majú vypredanú O2 arénu,“ uviedol pre iSport.cz.
Podľa skúseného trénera nestačí občasné video, pár príspevkov na sociálnych sieťach či tlačová konferencia s tromi oznámenými zápasmi.
„Ľudia v Česku sú už trochu ´zmlsaní´ a musíte ich na akcie poriadne pripraviť,“ dodal.
Reinders zároveň kritizoval trend nových organizácií, ktoré vstupujú na trh s ambíciou okamžite konkurovať najväčším menám.
„Problém všetkých týchto organizácií je, že prídu na scénu a hneď chcú byť najväčší a najlepší. Takto to ale nefunguje.
Promotéri by mali byť pokornejší. Nech radšej začnú s menšími turnajmi a postupne zväčšujú úroveň.“
Ako príklad dlhodobej práce spomenul OKTAGON MMA. „OKTAGON svoju pozíciu budoval dlhodobo, budoval bojovníkov, tvoril príbehy a nešiel rovno do najväčších hál,“ pripomenul Reinders.
Zrušený turnaj tak zasiahol nielen fanúšikov, ale aj samotných bojovníkov, ktorí mali v Prahe nastúpiť.
Vémola zostáva bez boxerského zápasu a organizácia Hell Boxing Kings bude musieť rozhodnúť, či a ako bude v projekte pokračovať.