Vémola, Marpo ani Végh v Prahe do ringu nevstúpia. Hell Boxing Kings zrušilo turnaj

PRAHA. Plánovaný februárový galavečer organizácie HELL Boxing Kings v pražskej O2 aréne je oficiálne zrušený.
Podujatie, ktoré malo 14. februára 2026 priniesť sériu veľkých boxerských duelov vrátane odvety medzi Karlosom Vémolom a Marpom, sa napokon neuskutoční.
O2 aréna informovala, že od organizátora dostala oficiálne oznámenie o zrušení akcie.
„Podujatie HBK11 – HELL Boxing Kings, ktoré sa malo konať 14. februára 2026, sa neuskutoční,“ uviedlo vedenie haly v krátkom stanovisku.
Februárový turnaj mal byť prvým veľkým testom a zároveň významným vstupom HBK na český trh.
Oficiálny dôvod zatiaľ organizácia nezverejnila. V zákulisí sa však hovorí najmä o slabom predaji vstupeniek, ktorý mohol ohroziť ekonomickú uskutočniteľnosť tak veľkého projektu.
Očakávané zápasy ako Vémola – Marpo 2, Végh – Adenubi či Kníže – Boráros tak budú musieť počkať na nový termín alebo nové pôsobisko.
Vémola tak zostáva bez plánovaného boxerského návratu a otázne je, ako bude pokračovať jeho spolupráca s HELL Boxing Kings. Organizácia sa zatiaľ k situácii verejne nevyjadrila.