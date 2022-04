Legendárny Boris Becker ide do väzenia. Odsúdili ho na 2,5 roka

Teraz ide do väzenia na 2,5 roka. Informáciu priniesol portál news.sky.com .

Nie je to prvý ani posledný prípad, kedy športová osobnosť dokázala svoj majetok rozhádzať rýchlejším tempom, ako keď ho buduje. Je to formulka, ktorá často platí práve o športovcoch. Po kariére nepoľavia zo svojho štandardu a míňajú často rýchlejšie, hoci ich príjmy výrazne klesli.

Keď pred štyrmi rokmi vyhlásil Becker osobný bankrot, nebolo to až také prekvapenie. Nemal prostriedky na to, aby ďalej splácal hypotéku za luxusnú vilu na Malorke. Ako sa ukázalo, nebola to však celkom pravda.

Londýnsky súd ho uznal vinným, že pred veriteľmi zatajil veľké aktíva a maril insolvenčné konanie. Becker zatajil pred veriteľmi aktíva v hodnote viac ako 1,5 milióna eur.

Zarobil viac ako 50 miliónov

Dojmom skrachovanej legendy rozhodne nepôsobí. Dbá na eleganciu, má ostrý pohľad a sebavedomé vystupovanie. Aj pred súd v londýnskej štvrti Southwark chodil upravený a v sprievode priateľky Lilian.