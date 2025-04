ONLINE: Samuel Krištofič - Dominik Humburger dnes, Oktagon MMA LIVE

Krásný sobotní večer, všechny formy života, po několika týdnech je tu zpět kolotoč toho všeho, co nabízí výkvět MMA scény, organizace Oktagon MMA! V karlovarské KV areně nás dnes čeká nabitý program a my jsme pro vás vybrali osmičku nejzajímavějších zápasů!



Hlavní zápas večera přivede po roce do klece Samuela „Piráta“ Krištofiče a debutanta a bývalou velkou hvězdu KSW Dominikem Humburgerem. Pirát se vrací poté, co konečně ukončil svou dlouholetou Nemesis Karlose Vémolu a nyní si dělá opět zálusk na titul šampiona Tipsport Gamechangeru.



Humburger bylo velké překvapení OKTAGONu. Jeden večer oslavoval své deváté profi vítězství na galavečeru KSW, další večer už ale mával divákům na OKTAGONu 67 jakožto nová akvizice a divoká karta Tipsport Gamechangeru. Tento voják z povolání je známý svým agresivním stylem boje a odhodláním, kterým si vydobyl i titul mistra ČR v MMA.