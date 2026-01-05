    Ďalšia olympijská miestenka pre Slovensko. Čerňanská sa opäť predstaví na ZOH

    Viktória Čerňanská.
    Viktória Čerňanská. (Autor: TASR)
    TASR|5. jan 2026 o 09:18
    ShareTweet0

    Spečatila svoju účasť svojimi jazdami na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid.

    Slovensko bude mať na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo zastúpenie aj v boboch. Na februárových hrách sa predstaví Viktória Čerňanská, ktorá si zabezpečila zisk olympijskej miestenky v monoboboch.

    Dvadsaťtriročná bobistka definitívne spečatila svoju účasť na ZOH svojimi jazdami na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid, kde v dvoch súťažiach monobobov obsadila piate a štvrté miesto.

    Čerňanská sa kvalifikovala na olympiádu na základe kombinovaného rebríčka Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie (IBSF), v ktorom jej patrí momentálne 22. miesto a už ju nemôže nikto z postupových pozícií vytlačiť. IBSF zverejní zoznam kvalifikovaných po konci celého kvalifikačného obdobia (18. januára).

    Na ZOH sa v monoboboch dostane 25 pretekárok, okrem kombinovaného rebríčka sa do úvahy bude brať aj monobobový renking. Slovensko má aktuálne nárok na jednu miestenku v tejto disciplíne.

    Čerňanská si miestenku zaistila najmä výsledkami na Severoamerickom pohári, kde skončila v monoboboch raz štvrtá, dvakrát piata a trikrát šiesta. Počas sezóny štartovala aj na jedných pretekoch Svetového pohára, v lotyšskej Sigulde obsadila 14. priečku.

    Čerňanská sa predstaví pod piatimi kruhmi druhýkrát v kariére, pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila na 17. mieste.

    Slovenská pilotka sa bude ešte usilovať získať olympijskú miestenku spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou aj v disciplíne dvojboby. V rebríčku sa takisto zatiaľ držia na postupových pozíciách.

    Zimné športy

    Viktória Čerňanská.
    Viktória Čerňanská.
    Ďalšia olympijská miestenka pre Slovensko. Čerňanská sa opäť predstaví na ZOH
    dnes 09:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Ďalšia olympijská miestenka pre Slovensko. Čerňanská sa opäť predstaví na ZOH