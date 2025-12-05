Na pódium opäť chýbalo minimum. Slovenky skončili znovu na nepopulárnej pozícii

Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová.
Od pódia ich delilo 27 stotín.

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová zaznamenali štvrtú priečku aj v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City.

V súčte dvoch jázd nazbierali v noci na piatok na víťazné kanadské duo Bianca Ribiová, Brynn McNabbová manko 52 stotín sekundy. Od pódia ich delilo 27 stotín.

Čerňanská si v americkom stredisku zapísala aj dve šieste miesta v monoboboch. Slovenky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, teraz čakajú súťaže v Európe.

Vo Svetovom pohári sa plánujú predstaviť v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

