Slovákom chýbalo už len zlato. Na ME obsadili zvyšné medailové pozície

Adam Hubač.
Adam Hubač. (Autor: Mountain Brands)
TASR|8. mar 2026 o 09:25
V kategórii mužov triumfoval Švajčiar Rémi Bonnet.

Slovenský skialpinista Adam Hubač získal na prebiehajúcich majstrovstvách Európy v azerbajdžanskom Šahdagu už tretiu medailu v kategórii do 18 rokov.

Po bronze v šprinte a v individuálnych pretekoch si vo vertikále vybojoval striebornú medailu.

Na pódiu ho doplnil ďalší Slovák Alex Kulanga, ktorému tesne ušli cenné kovy v predchádzajúcich dvoch disciplínach, no v nedeľných pretekoch získal bronzovú medailu.

V kategórii mužov triumfoval Švajčiar Rémi Bonnet. Medzi ženami zvíťazila Rakúšanka Sarah Dreierová. Slovensko nemalo v kategóriách mužov a žien zastúpenie.

    dnes 09:25
