Slovenské bobistky dosiahli najlepšie umiestnenie v boji o ZOH. Skončili na pódiu

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid tretie miesto v dvojboboch.
V súťaži nestačili iba na druhé Kórejčanky a víťazné Kanaďanky Biancu Ribiovú a Brynn McNabbovú, za ktorými zaostali o 80 stotín. V pretekoch štartovalo deväť posádok.
Slovenské reprezentantky, ktoré sa usilujú o zisk miestenky na ZOH 2026 v dvojboboch, dosiahli svoje najlepšie umiestenie v sezóne.
Pred týždňom boli na prvom podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid šieste a siedme, predtým skončili dvakrát štvrté v Park City a dvakrát štvrté vo Whistleri. Pilotka Čerňanská si už zaistila olympijskú miestenku v monoboboch.