Slovenské bobistky dosiahli najlepšie umiestnenie v boji o ZOH. Skončili na pódiu

Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová.
Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová. (Autor: Facebook Slovak Bobsleigh Federation)
TASR|12. jan 2026 o 10:43
ShareTweet0

Nestačili iba na druhé Kórejčanky a víťazné Kanaďanky.

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili na podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid tretie miesto v dvojboboch.

V súťaži nestačili iba na druhé Kórejčanky a víťazné Kanaďanky Biancu Ribiovú a Brynn McNabbovú, za ktorými zaostali o 80 stotín. V pretekoch štartovalo deväť posádok.

Slovenské reprezentantky, ktoré sa usilujú o zisk miestenky na ZOH 2026 v dvojboboch, dosiahli svoje najlepšie umiestenie v sezóne.

Pred týždňom boli na prvom podujatí Severoamerického pohára v Lake Placid šieste a siedme, predtým skončili dvakrát štvrté v Park City a dvakrát štvrté vo Whistleri. Pilotka Čerňanská si už zaistila olympijskú miestenku v monoboboch.

Ďalšie súťaže

    Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová.
    Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová.
    Slovenské bobistky dosiahli najlepšie umiestnenie v boji o ZOH. Skončili na pódiu
    dnes 10:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Ďalšie súťaže»Slovenské bobistky dosiahli najlepšie umiestnenie v boji o ZOH. Skončili na pódiu