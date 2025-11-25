Čerňanská s Mokrášovou pokračujú v boji o ZOH. V Kanade im opäť tesne ušlo pódium

WHISTLER. Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová skončili v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri opäť na štvrtom mieste.
V súčte dvoch jázd zaostali za víťaznou domácou dvojicou Erica Vossová, Brynn McNabbová o 1,46 sekundy. Od pódia ich delilo 1,02 s.
Slovenské reprezentantky dosiahli rovnaké umiestenie aj v prvých pretekoch dvojbobov vo Whistleri.
Čerňanská sa predtým na najrýchlejšej bobovej dráhe na svete predstavila aj dvakrát v monoboboch, obsadila piatu a šiestu priečku.
Čerňanská s Mokrášovou bojujú v tejto sezóne o účasť na ZOH 2026.
V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára ešte predstavia v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.