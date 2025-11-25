Čerňanská s Mokrášovou pokračujú v boji o ZOH. V Kanade im opäť tesne ušlo pódium

Viktória Čerňanská.
Od pódia ich delila jedna sekunda.

WHISTLER. Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová skončili v druhej súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri opäť na štvrtom mieste.

V súčte dvoch jázd zaostali za víťaznou domácou dvojicou Erica Vossová, Brynn McNabbová o 1,46 sekundy. Od pódia ich delilo 1,02 s.

Slovenské reprezentantky dosiahli rovnaké umiestenie aj v prvých pretekoch dvojbobov vo Whistleri.

Čerňanská sa predtým na najrýchlejšej bobovej dráhe na svete predstavila aj dvakrát v monoboboch, obsadila piatu a šiestu priečku.

Čerňanská s Mokrášovou bojujú v tejto sezóne o účasť na ZOH 2026.

V zámorí sa v rámci Severoamerického pohára ešte predstavia v Park City, po návrate do Európy ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

