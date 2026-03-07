Česká legenda emotívne ukončila kariéru. Sábliková si užívala aplauz zaplnenej haly

Martina Sábliková sa lúči s publikom.
Martina Sábliková sa lúči s publikom. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. mar 2026 o 18:22
ShareTweet0

Posledným štartom pre 21-násobnú majsterku sveta boli práve preteky na MS na 3000 metrov.

Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková ukončila v sobotu vo veku 38 rokov svoju úspešnú kariéru.

Posledným štartom pre 21-násobnú majsterku sveta a trojnásobnú olympijskú víťazku boli preteky na MS na 3000 metrov, v ich závere si už bez ambície užívala aplauz zaplnenej haly Thialf.

Legenda svetového rýchlokorčuľovania sa necítila fit od olympiády v Miláne, kde pre chorobu musela zrušiť štart na 3000 metrov a 5000 metrov absolvovala oslabená a bez šance na dobrý výsledok.

VIDEO: Martina Sábliková sa lúči s divákmi na MS

„Vzhľadom k tomu, ako na tom zdravotne som, nemám žiadne očakávania, žiadne ambície. Som zmierená s tým, že pôjdem pre radosť, pre publikum, sama pre seba,“ povedala Sáblíková pred šampionátom.

Sáblíková je najúspešnejšou českou športovkyňou v histórii zimných olympijských hier. Pod piatimi kruhmi sa predstavila šesťkrát a získala sedem medailí.

Ďalšie súťaže

    Martina Sábliková sa lúči s publikom.
    Martina Sábliková sa lúči s publikom.
    Česká legenda emotívne ukončila kariéru. Sábliková si užívala aplauz zaplnenej haly
    dnes 18:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Ďalšie súťaže»Česká legenda emotívne ukončila kariéru. Sábliková si užívala aplauz zaplnenej haly