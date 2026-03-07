Česká legenda emotívne ukončila kariéru. Sábliková si užívala aplauz zaplnenej haly

Česká rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková ukončila v sobotu vo veku 38 rokov svoju úspešnú kariéru.
Posledným štartom pre 21-násobnú majsterku sveta a trojnásobnú olympijskú víťazku boli preteky na MS na 3000 metrov, v ich závere si už bez ambície užívala aplauz zaplnenej haly Thialf.
Legenda svetového rýchlokorčuľovania sa necítila fit od olympiády v Miláne, kde pre chorobu musela zrušiť štart na 3000 metrov a 5000 metrov absolvovala oslabená a bez šance na dobrý výsledok.
VIDEO: Martina Sábliková sa lúči s divákmi na MS
„Vzhľadom k tomu, ako na tom zdravotne som, nemám žiadne očakávania, žiadne ambície. Som zmierená s tým, že pôjdem pre radosť, pre publikum, sama pre seba,“ povedala Sáblíková pred šampionátom.
Sáblíková je najúspešnejšou českou športovkyňou v histórii zimných olympijských hier. Pod piatimi kruhmi sa predstavila šesťkrát a získala sedem medailí.