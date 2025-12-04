Čerňanská s Mokrášovou opäť blízko pódia. Slovenky naďalej bojujú o ZOH

Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová.
Viktória Čerňanská (vľavo) a Lucia Mokrášová. (Autor: Facebook Slovak Bobsleigh Federation)
4. dec 2025 o 10:17
Na víťazné duo z Kórejskej republiky stratili v súčte dvoch kôl 72 stotín.

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili štvrté miesto v súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City.

Na víťazné duo Yooran Kim, Eunji Jeon z Kórejskej republiky stratili v súčte dvoch kôl 72 stotín. Od pódia ich delilo 0,49 sekundy. V súťaži štartovalo dokopy desať posádok.

Čerňanská s Mokrášovou absolvujú v americkom stredisku ešte jedny preteky dvojbobov. Čerňanská predtým skončila dvakrát šiesta v monoboboch.

Slovenské reprezentantky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, sa po pretekoch v Park City vrátia do Európy, kde ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.

