Čerňanská s Mokrášovou opäť blízko pódia. Slovenky naďalej bojujú o ZOH

Slovenské bobistky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili štvrté miesto v súťaži dvojbobov na podujatí Severoamerického pohára v Park City.
Na víťazné duo Yooran Kim, Eunji Jeon z Kórejskej republiky stratili v súčte dvoch kôl 72 stotín. Od pódia ich delilo 0,49 sekundy. V súťaži štartovalo dokopy desať posádok.
Čerňanská s Mokrášovou absolvujú v americkom stredisku ešte jedny preteky dvojbobov. Čerňanská predtým skončila dvakrát šiesta v monoboboch.
Slovenské reprezentantky, ktoré bojujú o účasť na ZOH 2026, sa po pretekoch v Park City vrátia do Európy, kde ich čakajú podujatia Svetového pohára v Lillehammeri, Sigulde, Winterbergu, St. Moritzi a Altenbergu.