Slovenkám pomohli Izraelčania. Na ZOH sa kvalifikovali na požičaných boboch

Slovenská bobistka Viktória Čerňanská zažije o necelý mesiac svoju druhú zimnú olympiádu.
Po premiére na ZOH 2022 v Pekingu sa môže tešiť aj na preteky na olympijskej dráhe v Cortine d'Ampezzo, kde sa predstaví v monoboboch a aj v dvojboboch spoločne s brzdárkou Luciou Mokrášovou.
Najbližšie týždne chcú ešte popracovať na fyzickej kondícii a čo najlepšie sa pripraviť na vrcholné podujatie, kde majú ambíciu atakovať najlepšiu pätnástku.
Slovenské reprezentantky pod vedením trénera, bývalého bobistu a zakladateľa bobového športu na Slovensku Milana Jagnešáka štartovali počas sezóny na dvoch podujatiach prestížneho Svetového pohára, miestenku na ZOH si však zaistili najmä vďaka bodom zo Severoamerického pohára.
Najviac sa im darilo na dráhe v Lake Placid, kde skončili na treťom mieste v dvojboboch a Čerňanská obsadila štvrté a dvakrát piate miesto v monoboboch.
Severoamerický pohár bol správne rozhodnutie
„Ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie štartovať počas sezóny na pretekoch Severoamerického pohára. Nazbierali sme tam veľa bodov, ktoré nás v konečnom výsledku posunuli na olympiádu,“ uviedla Čerňanská v rozhovore pre TASR.
V zámorí predviedli slovenské bobistky vydarené výkony, hoci nemali k dispozícii svoje dvojboby. Z finančných dôvodov si nemohli dovoliť zobrať do USA vlastné, takže si museli požičať od Izraelčanov. Pred jazdami si ich trochu upravili, no nebolo to ideálne, boby počas pretekov postupne spomaľovali.
Ďalšie problémy nastali pri návrate do Európy. Najprv uviazli v Bruseli, keďže všetky lety boli zrušené pre nepriaznivé počasie. Na letisku, kde si aj pospali, „trčali“ vyše desať hodín. Keď sa napokon dostali do Viedne, Mokrášovej nedorazila batožina s osobnými vecami.
O deň na to však už trénovali v nemeckom Altenbergu, kde si 11. miestom v záverečných pretekoch SP definitívne zabezpečili olympijskú účasť v dvojboboch. Čerňanská priznala, že tamojší ľadový tobogan jej sedí:
„Altenberg je jedna z mojich najobľúbenejších dráh. Niekto sa tejto dráhe vyhýba, respektíve tu nerád jazdí, no ja sa sem vždy teším a cítim to ako výzvu. Predchádzajúce dva štarty na Svetovom pohári v Altenbergu nedopadli podľa našich predstáv – dvakrát sme spadli v tej istej zákrute.
Tento rok som potvrdila, že tu viem jazdiť, aj keď sme prileteli do Európy len deň pred tréningom a mala som dokopy tri tréningové jazdy pred pretekmi.“
Na ZOH sa budú pripravovať v Lotyšsku
Čerňanskej s Mokrášovou sa podarilo ako prvej slovenskej ženskej posádke dvojbobov kvalifikovať na ZOH. Čerňanská si už niekoľko dní predtým zabezpečila aj miestenku v monoboboch.
Môže tak hovoriť o úspešnej sezóne: „Najviac si cením práve umiestenie v Altenbergu v dvojboboch, spoločne so 14. miestom v monoboboch na Svetovom pohári v lotyšskej Sigulde - to považujem za najcennejšie. Takisto som hrdá na tretiu priečku na Severoamerickom pohári v Lake Placid.“
S olympijskou miestenkou vo vrecku budú slovenské bobistky svoj ďalší program smerovať práve k najväčšiemu športovému sviatku.
„Najbližších pár dní si určite oddýchneme doma, lebo sme dosť unavené. Potom vycestujeme na týždeň na záverečné sústredenie do lotyšskej Siguldy, kde sa budeme snažiť čo najdôkladnejšie pripraviť na olympiádu.
Budeme spolupracovať s lotyšským trénerom Oskarom Kibermanisom, pod ktorého vedením sme sa pripravovali už pred sezónou. Potrebujeme doladiť ešte niekoľko posledných vecí, chceme hlavne popracovať na sile, fyzickej kondícii.“
Olympijský tobogan je pre Slovenky známy
Olympijský tobogan v Cortine dobre pozná. Slovenky si ho odskúšali už v novembri, keď v ňom prebiehali olympijské testy. Nová dráha Eugenio Monti disponuje najmodernejšou technológiou, jej výstavba stála približne 118 miliónov eur.
„Je špecifická tým, že je novovybudovaná. Nebude to teda pre nikoho domáca dráha, nikto na nej nemá stovky najazdených jázd, každý bude mať na nej rovnaké podmienky. Najmä prvých 4-5 zákrut je technicky náročných,“ charakterizovala Čerňanská olympijskú dráhu.
Dvadsaťtriročná bobistka sa už nevie dočkať športového sviatku, po štyroch rokoch opäť zažije olympijskú atmosféru: „Teším sa, že budem štartovať až v dvoch disciplínach. Som zvedavá, čo to prinesie. Čo sa týka ambícií, mojím cieľom je vylepšiť 17. miesto v súťaži monobobov z Pekingu 2022 a v dvojboboch atakovať top pätnástku.“