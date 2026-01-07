Zmena v programe biatlonu. Organizátori museli presunúť preteky Sloveniek

Pre nepriaznivú predpoveď počasia sa zmenil program biatlonového Svetového pohára v Oberhofe.
Šprint žien, ktorý sa mal uskutočniť v piatok, odštartuje už vo štvrtok o 14:15 h. Predchádzať mu bude šprint mužov od 11:30 h. Medzinárodná biatlonová únia (IBU) o tom dnes informovala na svojom webe.
Podľa organizátorov je na vine nepriaznivá predpoveď počasia, ktorá hovorí o silných poryvoch vetra. Namiesto piatkového programu bude v Oberhofe deň voľna.
Cez víkend by sa mali preteky uskutočniť bez zmien. V sobotu sú na programe od 12:00 stíhacie preteky mužov a po ňom od 14:25 štafeta žien.
V Oberhofe budú chýbať Paulína Bátovská Fialkovká a Ema Kapustová. Na štart sa postavia Anastasia Kuzminová, Mária a Zuzana Remeňové a Júlia Machyniaková.