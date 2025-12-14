ONLINE: Stíhacie preteky žien v Hochfilzene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v rakúskom Hochfilzene ďalšími pretekmi, na programe je stíhačka žien na 10 km.
Na štart sa na základe umiestnenia v šprinte postavia dve Slovenky. S číslom 47 Ema Kapustová a s číslom 51 Paulína Bátovská Fialková.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Stíhacie preteky žien na 10 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Hochfilzen, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
14.12.2025 o 14:45
Stíhačka žien 10 km, Hochfilzen
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Lou Jeanmonnotová (FRA)
2. Maren Kirkeeideová (NOR) +15,0
3. Anna Magnussonová (SWE) +16,0
4. Dorothea Wiererová (ITA) +28,0
5. Amy Basergaová (SUI) +32,0
6. Camille Benedová (FRA) +33,0
7. Vanessa Voigtová (GER) +38,0
8. Anna Weidelová (GER) +42,0
9. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +46,0
10. Polona Klemenčičová (SLO) +46,0
11. Hanna Öbergová (SWE) +46,0
12. Milena Todorovová (BUL) +51,0
13. Susan Külmová (EST) +1:00,0
14. Lisa Vittozziová (ITA) +1:00,0
15. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +1:05,0
16. Jeanne Richardová (FRA) +1:06,0
17. Deedra Irwinová (USA) +1:08,0
18. Anna Juppeová (AUT) +1:08,0
19. Julia Simonová (FRA) +1:10,0
20. Natalia Sidorowiczová (POL) +1:10,0
21. Maya Cloetensová (BEL) +1:11,0
22. Ella Halvarssonová (SWE) +1:12,0
23. Lucie Charvátová (CZE) +1:12,0
24. Regina Ermitsová (EST) +1:13,0
25. Alina Stremousová (MDA) +1:14,0
26. Lea Meierová (SUI) +1:19,0
27. Baiba Bendiková (LAT) +1:20,0
28. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:20,0
29. Elvira Öbergová (SWE) +1:21,0
30. Gilonne Guigonnatová (FRA) +1:25,0
31. Anna Andexerová (AUT) +1:28,0
32. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +1:29,0
33. Marit Øygardová (NOR) +1:31,0
34. Océane Michelonová (FRA) +1:33,0
35. Anna Mąková (POL) +1:34,0
36. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +1:34,0
37. Linn Gestblomová (SWE) +1:38,0
38. Venla Lehtonenová (FIN) +1:39,0
39. Samuela Comolová (ITA) +1:40,0
40. Markéta Davidová (CZE) +1:41,0
41. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:41,0
42. Marija Zdravkovová (BUL) +1:43,0
43. Aita Gasparinová (SUI) +1:43,0
44. Marlene Fichtnerová (GER) +1:44,0
45. Lora Hristovová (BUL) +1:44,0
46. Pascale Paradisová (CAN) +1:45,0
47. Ema Kapustová (SVK) +1:45,0
48. Anna Gandlerová (AUT) +1:49,0
49. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:49,0
50. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +1:51,0
51. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) +1:54,0
52. Rebecca Passlerová (ITA) +1:57,0
53. Janina Hettichová-Walzová (GER) +1:58,0
54. Julia Tannheimerová (GER) +1:59,0
55. Nadia Moserová (CAN) +2:02,0
56. Lena Repincová (SLO) +2:04,0
57. Chloe Levinsová (USA) +2:05,0
58. Lotte Lieová (BEL) +2:05,0
59. Julia Kinková (GER) +2:06,0
60. Kamila Żuková (POL) +2:07,0
Poradie disciplíny
1. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 90 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 75 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 65 b
4. Camille Benedová (FRA) 55 b
5. Maren Kirkeeideová (NOR) 50 b
6. Lucie Charvátová (CZE) 45 b
7. Ella Halvarssonová (SWE) 41 b
8. Océane Michelonová (FRA) 37 b
9. Hanna Öbergová (SWE) 34 b
10. Vanessa Voigtová (GER) 31 b
Poradie SP
1. Anna Magnussonová (SWE) 239 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 200 b
3. Maren Kirkeeideová (NOR) 195 b
4. Camille Benedová (FRA) 193 b
5. Suvi Minkkinenová (FIN) 191 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 191 b
7. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 145 b
8. Elvira Öbergová (SWE) 126 b
9. Océane Michelonová (FRA) 125 b
10. Amy Basergaová (SUI) 120 b
...
62. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov žien na 10km. Dejiskom pretekov je rakúsky Hochfilzen.
Úvodné stíhacie preteky sezóny vyhrala Lisa Theresa Heuserová, no dnes bude mať najlepšiu pozíciu Lou Jeanmonnotová, ktorá vyhrala piatkový šprint. Prenasledovať ju budú Maren Kirkeeideová a Anna Magnussonová. Minulotýždňová víťazka Lisa Theresa Hauserová dnes vyštartuje až zo 41. miesta so stratou +1:41.2. Svoje zastúpenie v dnešnej stíhačke bude mať aj Slovensko a to vďaka Eme Kapustovej a Paulíne Bátovskej Fialkovej. Ema Kapustová skončila vďaka streľba na 47. mieste a Paulína Bátovská Fialková po troch trestných okruhoch na 51. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:45.