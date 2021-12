Slovenky dobíjali až osemnásťkrát, v závere tesne nestačili ani Čínu

Ivona zo zásobníka zvládla stojku slušne, minula dve rany, no nepodarilo sa jej poslednú ranu dobiť hneď, potrebovala aj posledný možný náboj. Do trestného kola nešla, no jej manko vzrástlo a odovzdávala na 16. priečke.

Túto pozíciu sa podarilo udržať Márii Remeňovej. Jej sestra Zuzana išla na trať s tým, že musí zvládnuť streľbu z ľahu, inak Slovenky stiahnu z trate.

Do posledného kola vyrážala šestnásta tesne za Číňankou, pretože cez ne sa prepadla Poľka Piczurová. Medzi týmito troma ženami sa odohrával súboj o 15. priečku, ktorú napokon uchmatli Číňanky tesne pred Slovenkami.