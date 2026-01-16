Urobila som hlúpe chyby, mrzelo Kapustovú. V domácom šprinte nedokázala bodovať

IBU Cup v Osrblí 2025/2026
Šprint žien na 7,5 km:
1.
Paula Botetová
Francúzsko
20:25,3 min
(0+0)
2.
Gilonne Guigonnatová
Francúzsko
+ 1,8 s
(1+0)
3.
Samuela Comolová
Taliansko
+ 5,1 s
(0+0)
4.
Anna Makaová
Poľsko
+ 11,3 s
(0+0)
5.
Sophie Chauveauová
Francúzsko
+ 16,7 s
(0+2)
6.
Guro Ytterhusová
Nórsko
+ 18,5 s
(0+0)
29.
Tamara Molentová
Slovensko
+ 1:16,8 min
(0+0)
42.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 1:56,1 min
(2+0)
50.
Júlia Machyniaková
Slovensko
+ 2:10,4 min
(0+1)
72.
Alžbeta Garguláková
Slovensko
+ 3:25,8 min
(2+0)
78.
Michaela Straková
Slovensko
+ 3:44,8 min
(2+2)
Francúzska biatlonistka Paula Botetová sa stala víťazkou piatkových rýchlostných pretekov na 7,5 km v rámci 5. kola IBU Cupu v Osrblí.
Na strelnici neurobila ani jednu chybu a najmä vďaka tomu zdolala v tesnom súboji o víťazstvo svoju krajanku Gilonne Guigonnatovú. Tá raz chybovala v ľahu a od prvenstva ju v cieli delilo 1,8 sekundy.
Francúzsku dominanciu mohla potvrdiť Sophie Chauveauová, no dve chyby v stoji ju odsunuli až na piate miesto s mankom necelých 17 sekúnd.
Aj preto sa z pódia mohla tešiť Talianka Samuela Comolová.
Zo slovenských reprezentantiek mali diváci najväčšie očakávania od Emy Kapustovej, no jej nádeje na dobrý výsledok sa rozplynuli už po úvodnej ležke.
Inak výborná strelkyňa nečakane minula dva terče a hoci následne stojku vybielila, v kombinácii s priemerným behom skončila až na 42. mieste.
"Čakalo sa od nej viac, hoci jej výkon treba brať s rezervou, keďže sa vracia po chorobe a z výškového sústredenia. Bežecky to nebola katastrofa, no dúfame, že jej forma pôjde každými pretekmi hore.
Najväčším problémom dnes bola ležka, ktorá ju vôbec nepodržala," zhodnotil výkon 23-ročnej Kapustovej oficiálny portál slovenského biatlonu.
"Snažila som sa postrážiť si tie streľby, ale v ležke som urobila hlúpe chyby. Neviem, či som si vybrala vhodné lyže, pretože ako sa na štarte oprelo Slnko, tak v prvom kole lyže nefungovali tak, ako mali.
Keď zašlo, tak to bolo lepšie, no po tých dvoch trestných okruhoch to bol mordor. Pozitívom je posledné bežecké kolo. Bojovala som až do konca, aby som zajtra mala lepšiu východiskovú pozíciu," uviedla Kapustová.
Z pätice Sloveniek sa do bodovanej štyridsiatky dostala iba Tamara Molentová, ktorá trafila všetkých desať terčov a obsadila 29. priečku so stratou necelých 77 sekúnd na víťaznú Paulu Botetovú.
„Hodnotím to veľmi dobre, dnes som opäť zvládla streľbu na 100%, aj keď na ležke bola mäkšia podložka ako pri nástrele, takže sa to viac ponáralo a musela som si upraviť polohu. Na trati išli lyže super, buď som sa držala, alebo aj mierne dobiehala. Aj ja som sa cítila dobre, takže som rada,“ povedala Molentová.