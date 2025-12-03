V druhých individuálnych pretekoch traja Slováci. Prvým bude Sklenárik, Borguľa až na koniec

Tomáš Sklenárik počas pretekov v Östersunde.
Tomáš Sklenárik počas pretekov v Östersunde. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|3. dec 2025 o 08:00
Pozrite si nomináciu Slovenska na vytrvalostné preteky mužov vo švédskom Östersunde.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund druhými individuálnymi pretekmi v sezóne. Po ženách sa v stredu od 15.30 h predstavia muži vo vytrvalostných pretekoch.

Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

Ako prvý do pretekov vyštartuje Poliak Konrad Badacz, prvým Slovákom na trati bude Sklenárik, ktorý ma štartové číslo 68. Presne o osem minút neskôr vyjde na 20 km dlhú trať Adamov, má 84-ku.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje do pretekov Borguľa, ktorý ma štartové číslo 101, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 16.20 hod.

Za ním v stredu vo švédskom stredisku vyštartujú už len dvaja biatlonisti.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT 2 či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla pre vytrvalostné preteky mužov v Östersunde

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

68

Tomáš Sklenárik

Slovensko

16:04:00 h

84

Šimon Adamov

Slovensko

16:12:00 h

101

Jakub Borguľa

Slovensko

16:20:30 h

dnes 08:00
