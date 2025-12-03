V druhých individuálnych pretekoch traja Slováci. Prvým bude Sklenárik, Borguľa až na koniec

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund druhými individuálnymi pretekmi v sezóne. Po ženách sa v stredu od 15.30 h predstavia muži vo vytrvalostných pretekoch.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Ako prvý do pretekov vyštartuje Poliak Konrad Badacz, prvým Slovákom na trati bude Sklenárik, ktorý ma štartové číslo 68. Presne o osem minút neskôr vyjde na 20 km dlhú trať Adamov, má 84-ku.
Ako tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje do pretekov Borguľa, ktorý ma štartové číslo 101, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 16.20 hod.
Za ním v stredu vo švédskom stredisku vyštartujú už len dvaja biatlonisti.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT 2 či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre vytrvalostné preteky mužov v Östersunde
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
68
Tomáš Sklenárik
Slovensko
16:04:00 h
84
Šimon Adamov
Slovensko
16:12:00 h
101
Jakub Borguľa
Slovensko
16:20:30 h