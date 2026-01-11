ONLINE: Stíhacie preteky žien v Oberhofe dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nemeckom stredisku Oberhof stíhacími pretekmi žien na 10 km.
V stíhačke sa predstavia tri slovenské reprezentantky - Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová.
ONLINE: Stíhacie preteky žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Oberhof, Anastasia Kuzminová, Zuzana Remeňová, Mária Remeňová, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
11.01.2026 o 14:30
Stíhačka žien 10 km, Oberhof
Prebiehajúci
Prenos
1str
Kuzminová musela absolvovať jeden trestný okruh, ale napriek tomu sa posunula na 17. miesto.
1str
Za TOP 3 nasleduje so stratou 40 sekúnd Kirkeeideová prenasledovaná Preussovou a Hettichovou-Walzovou.
1str
Elvira Oebergová ostáva po bezchybnej položke na čele. Nasledujú ju taktiež bezchybné Simonová a Minkkinenová. Toto duo má stratu 18 sekúnd.
1,1km
Na druhom medzičase je Kuzminová na 19. mieste so stratou 1 minúty a 19 sekúnd. Sestry Remeňové sú vedľa seba na 33. a 34. mieste so stratou 1 minúty a 55 sekúnd.
0,6km
Kuzminová je na prvom medzičase na 18. mieste, Mária Remeňová 34. a Zuzana Remeňová 37.
1,1km
Oebergovej náskok po vyše kilometri má stále hodnotu 25 sekúnd.
0,6km
Elvira Oebergová má po 600 metroch náskok 25 sekúnd pred Minkkinenovou a Simonovou.
0km
Na trati už máme Anastáziu Kuzminovú z 20. miesta, Máriu Remeňovú z 34. a Zuzanu Remeňovú z 37..
0km
Preteky v tejto chvíli odštartovali.
Štartová listina:
1. Elvira Öbergová (SWE)
2. Suvi Minkkinenová (FIN) +21,0
3. Julia Simonová (FRA) +24,0
4. Maren Kirkeeideová (NOR) +34,0
5. Franziska Preussová (GER) +47,0
6. Janina Hettichová-Walzová (GER) +50,0
7. Lou Jeanmonnotová (FRA) +55,0
8. Anna Magnussonová (SWE) +1:00,0
9. Océane Michelonová (FRA) +1:02,0
10. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +1:04,0
11. Rebecca Passlerová (ITA) +1:08,0
12. Jeanne Richardová (FRA) +1:11,0
13. Hanna Öbergová (SWE) +1:12,0
14. Michela Carraraová (ITA) +1:14,0
15. Markéta Davidová (CZE) +1:16,0
16. Inka Hämäläinenová (FIN) +1:16,0
17. Julia Tannheimerová (GER) +1:20,0
18. Maya Cloetensová (BEL) +1:23,0
19. Nadia Moserová (CAN) +1:23,0
20. Anastasija Kuzminová (SVK) +1:24,0
21. Lucinda Andersonová (USA) +1:25,0
22. Lena Repincová (SLO) +1:26,0
23. Regina Ermitsová (EST) +1:26,0
24. Linn Gestblomová (SWE) +1:32,0
25. Anna Gandlerová (AUT) +1:37,0
26. Camille Benedová (FRA) +1:38,0
27. Vanessa Voigtová (GER) +1:39,0
28. Polona Klemenčičová (SLO) +1:41,0
29. Tereza Voborníková (CZE) +1:42,0
30. Selina Grotianová (GER) +1:45,0
31. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +1:48,0
32. Anna Weidelová (GER) +1:50,0
33. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +1:54,0
34. Mária Remeňová (SVK) +1:54,0
35. Amy Basergaová (SUI) +1:58,0
36. Lea Meierová (SUI) +2:00,0
37. Zuzana Remeňová (SVK) +2:01,0
38. Joanna Jakielová (POL) +2:01,0
39. Margie Freedová (USA) +2:02,0
40. Linda Zingerleová (ITA) +2:02,0
41. Hannah Auchentallerová (ITA) +2:02,0
42. Kamila Żuková (POL) +2:03,0
43. Lora Hristovová (BUL) +2:05,0
44. Lotte Lieová (BEL) +2:05,0
45. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +2:07,0
46. Susan Külmová (EST) +2:07,0
47. Shilo Rousseauová (CAN) +2:08,0
48. Deedra Irwinová (USA) +2:08,0
49. Aasne Skredeová (NOR) +2:09,0
50. Baiba Bendiková (LAT) +2:09,0
51. Anamarija Lampičová (SLO) +2:15,0
52. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +2:17,0
53. Venla Lehtonenová (FIN) +2:18,0
54. Alina Stremousová (MDA) +2:18,0
55. Anna Juppeová (AUT) +2:18,0
56. Dunja Zdoucová (AUT) +2:20,0
57. Aita Gasparinová (SUI) +2:22,0
58. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:24,0
59. Olexandra Merkušynová (UKR) +2:27,0
60. Daryna Čalyková (UKR) +2:28,0
Poradie Svetového pohára:
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 522 b
2. Maren Kirkeeideová (NOR) 468 b
3. Suvi Minkkinenová (FIN) 428 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 400 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 363 b
6. Hanna Öbergová (SWE) 330 b
7. Elvira Öbergová (SWE) 330 b
8. Camille Benedová (FRA) 328 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 304 b
10. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 259 b
23. Lucie Charvátová (CZE) 136 b
25. Tereza Voborníková (CZE) 131 b
27. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 125 b
30. Markéta Davidová (CZE) 119 b
63. Anastasija Kuzminová (SVK) 21 b
74. Mária Remeňová (SVK) 7 b
77. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Poradie disciplíny:
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 178 b
2. Anna Magnussonová (SWE) 165 b
3. Lisa Vittozziová (ITA) 165 b
4. Lou Jeanmonnotová (FRA) 156 b
5. Maren Kirkeeideová (NOR) 144 b
6. Lisa Theresa Hauserová (AUT) 127 b
7. Dorothea Wiererová (ITA) 121 b
8. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 117 b
9. Camille Benedová (FRA) 113 b
10. Elvira Öbergová (SWE) 108 b
16. Lucie Charvátová (CZE) 71 b
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 50 b
24. Markéta Davidová (CZE) 42 b
31. Tereza Voborníková (CZE) 30 b
Vítam všetkcýh biatlonových fanúšikov pri textovom prenose zo stíhačky žien na 10 km z nemeckého Oberhofu.
Z prvého miesta odštartuje víťazka štvrtkového šprintu Elvira Oebergová, ale víťazstvo z minulej stíhačky a aj zo stíhačky v Oberhofe spred roka obhajuje Lou Jeanmonnotová.
Slovensko bude mať v pretekoch trojité zastúpenie, vďaka Anastázii Kuzminovej, Márii Remeňovej a Zuzane Remeňovej.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:30.