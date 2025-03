Je rozhodnuté. Lägreid v poslednej stíhačke zdolal Böa a získal veľký aj malý glóbus

Tretí prišiel do cieľa Francúz Quentin Fillon Maillet s mankom 23,9 s a jednou minelou. Jediný Slovák v štartovom poli Jakub Borguľa obsadil 57. miesto s piatimi chybami a stratou 6:37,0 min.

Súťaž o malý glóbus v stíhačke priniesla mimoriadnu drámu, Lägreid i Bö mali napokon po šiestich pretekoch identický počet bodov 430 bodov.

O celkovom triumfe Lägreida tak rozhodlo to, že zvíťazil v troch v stíhačkach v sezóne a J.T. Bö iba v dvoch.

Bö sa tak vo svojej záverečnej sezóne v kariére nedočkal tretieho malého glóbusu za stíhačku v sérii a štvrtého celkovo. Lägreid získal druhý malý glóbus za stíhačku v kariére, predtým sa tešil už v roku 2021.

Bö odštartoval do pretekov po triumfe v šprinte s náskokom 25,7 s, no už na prvej streľbe v ľahu minul. To isté zopakoval aj na druhej položke a prenechal líderskú pozíciu Lägreidovi.